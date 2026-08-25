طقس رطب مستمر واحتمال امطار بين ٢٩ و ٣٠ الحالي

يؤثّر طقس حار معتاد على لبنان فيما تبقى نسب الرطوبة مرتفعة ساحلًا.

من المتوقع أن يستمر هذا الطقس لأيّام عديدة مع استقرار في درجات الحرارة نسبيًّا ولا تغيير كبير في الاحوال الجوية.

يتقلب الطقس أواخر الشهر مع احتمال تساقط مطار محلية.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : صيفيّ حار مشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها

-الحرارة : ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س تنشط شرقاً.

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء:

صيفي حار مشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

الخميس:

صيفي حار مشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.