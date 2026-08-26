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الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-08-26 | 02:58
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الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
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الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع

يؤثر طقس حار معتاد على لبنان فيما تبقى الرطوبة مرتفعة ساحلا، ومن المتوقع ان يستمر هذه الطقس لعدة ايام مع استقرار الحرارة نسبياً لغاية السبت وتنخفض الاحد. منخفض جوي بدءا من عصر الجمعة ويستمر السبت والاحد وتتساقط امطار رعدية محلية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: صيفي حار  مشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها
- الحرارة: ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س تنشط شرقاً
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: صيفي حار  مشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها  والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٣٠ كم/س

- الجمعة: صيفي حار  مشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها يتقلب الطقس مع احتمال امطار على المناطق الشرقية والشمالية عصرا. والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٣٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

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وتقلّب

نهاية

الأسبوع

طقس رطب مستمر واحتمال امطار بين ٢٩ و ٣٠ الحالي
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