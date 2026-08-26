الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-08-26 | 02:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
يؤثر طقس حار معتاد على لبنان فيما تبقى الرطوبة مرتفعة ساحلا، ومن المتوقع ان يستمر هذه الطقس لعدة ايام مع استقرار الحرارة نسبياً لغاية السبت وتنخفض الاحد. منخفض جوي بدءا من عصر الجمعة ويستمر السبت والاحد وتتساقط امطار رعدية محلية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: صيفي حار مشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها
- الحرارة: ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س تنشط شرقاً
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: صيفي حار مشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الجمعة: صيفي حار مشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها يتقلب الطقس مع احتمال امطار على المناطق الشرقية والشمالية عصرا. والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الحار
مستمر...
وتقلّب
نهاية
الأسبوع
طقس رطب مستمر واحتمال امطار بين ٢٩ و ٣٠ الحالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-05-30
الطقس الرّطب مستمر... وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل
حال الطقس
2026-05-30
الطقس الرّطب مستمر... وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل
0
حال الطقس
2026-08-03
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2026-08-03
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2026-07-09
الطقس الرطب مستمر... وضباب كثيف جبلاً
حال الطقس
2026-07-09
الطقس الرطب مستمر... وضباب كثيف جبلاً
0
حال الطقس
2026-07-08
الطقس الرطب مستمر ولا موجات حر
حال الطقس
2026-07-08
الطقس الرطب مستمر ولا موجات حر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-08-25
طقس رطب مستمر واحتمال امطار بين ٢٩ و ٣٠ الحالي
حال الطقس
2026-08-25
طقس رطب مستمر واحتمال امطار بين ٢٩ و ٣٠ الحالي
0
حال الطقس
2026-08-24
طقس حار ورطوبة مرتفعة على الساحل...
حال الطقس
2026-08-24
طقس حار ورطوبة مرتفعة على الساحل...
0
حال الطقس
2026-08-23
طقس رطب مستمر... الحرارة تنخفض قليلا
حال الطقس
2026-08-23
طقس رطب مستمر... الحرارة تنخفض قليلا
0
حال الطقس
2026-08-22
حال الطقس...
حال الطقس
2026-08-22
حال الطقس...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-25
أحمد الشرع: سوريا "تمزّق صفحة من ماضيها الأليم"
أخبار دولية
2026-08-25
أحمد الشرع: سوريا "تمزّق صفحة من ماضيها الأليم"
0
خبر عاجل
2026-06-10
أ.ف.ب: غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة صيدا
خبر عاجل
2026-06-10
أ.ف.ب: غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة صيدا
0
أخبار لبنان
02:55
الرئيس عون هنأ الأمن العام: خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن
أخبار لبنان
02:55
الرئيس عون هنأ الأمن العام: خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن
0
موضة وجمال
2026-08-24
ملكة جمال لبنان سابقة تعلن انتظار مولودها الثاني… وابنتها الكبرى في موقف طريف (صور)
موضة وجمال
2026-08-24
ملكة جمال لبنان سابقة تعلن انتظار مولودها الثاني… وابنتها الكبرى في موقف طريف (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
16:42
اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)
عالم الطبخ
16:42
اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!
0
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
0
رياضة
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر للمواجهة المنتظرة مع كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم…
رياضة
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر للمواجهة المنتظرة مع كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة
0
أخبار دولية
13:31
عقوبات أميركية على إيران… والصين في قلب المواجهة
أخبار دولية
13:31
عقوبات أميركية على إيران… والصين في قلب المواجهة
0
أخبار دولية
13:28
اسرائيل تفرض وقائعها من جنوب لبنان الى قمة جبل الشيخ في سوريا
أخبار دولية
13:28
اسرائيل تفرض وقائعها من جنوب لبنان الى قمة جبل الشيخ في سوريا
0
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
14:17
ترامب يعيد نشر منشور يدافع عن توم باراك: "أميركا على وشك جني الملايين في الشرق الأوسط والخليج"
آخر الأخبار
14:17
ترامب يعيد نشر منشور يدافع عن توم باراك: "أميركا على وشك جني الملايين في الشرق الأوسط والخليج"
2
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
3
حال الطقس
02:58
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
حال الطقس
02:58
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
4
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
5
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
6
أخبار لبنان
14:23
سلام يبحث مع بن زايد زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان وتعزيز الشراكة
أخبار لبنان
14:23
سلام يبحث مع بن زايد زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان وتعزيز الشراكة
7
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!
8
خبر عاجل
14:07
صحيفة "نيويورك تايمز" عن "ذا تايمز": بحسب وثيقة داخلية في وزارة الخارجية الأميركية قد تبدأ عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة التي اتُّخذت في البعثات الأميركية في الشرق الأوسط اعتبارًا من هذا الأسبوع
خبر عاجل
14:07
صحيفة "نيويورك تايمز" عن "ذا تايمز": بحسب وثيقة داخلية في وزارة الخارجية الأميركية قد تبدأ عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة التي اتُّخذت في البعثات الأميركية في الشرق الأوسط اعتبارًا من هذا الأسبوع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More