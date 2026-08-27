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الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-08-27 | 02:38
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الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
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الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend

يؤثر على لبنان طقس حار، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة ساحلًا. ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس لغاية السبت، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، قبل أن تنخفض يوم الأحد.

ويطرأ تحوّل كبير على الطقس، إذ يبدأ منخفض جوي بالتأثير تدريجيًا على لبنان بدءاً من عصر غد الجمعة، ويستمر تأثيره السبت والأحد، مع تساقط أمطار رعدية محلية تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: صيفي حار ومشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س تنشط شرقاً.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد، ويسوء محليًا في المناطق الجبلية بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس صيفي حار  ومشمس مع تشكل سحب خفيفة في فترات بعد الظهر والمساء فوق السواحل والمناطق القريبة منها، ويتقلب الطقس بعدها مع احتمال تساقط أمطار على المناطق الشرقية والشمالية عصرا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

السبت: الطقس مستقر قبل الظهر، ثم يتحول الى غير مستقر بعد الظهر والمساء مع تساقط أمطار متفرقة تشتد في بعض المناطق تترافق مع رياح وبرق ورعد. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و٦٠ كم/س، مع هبات قوية أحيانا.
 
 
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لبنان

الطقس

منخفض جوي

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