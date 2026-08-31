طقس صيفي من جديد...

يعود الاستقرار الجوي اليوم ويعود معه الارتفاع بدرجات الحرارة والطقس الصيفي المعتاد.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: يتحول غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي جبلاً

- الحرارة: ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: مستقر غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



- الاربعاء: مستقر غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س