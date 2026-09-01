طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان طقس رطب جدا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة جبلا وبقاعا.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: يتحول غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي جبلاً

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: الطقس مستقر وغائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: الطقس مستقر وغائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.