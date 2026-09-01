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طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-09-01 | 03:48
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طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل
يؤثر على لبنان طقس رطب جدا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة جبلا وبقاعا.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
-الجو: يتحول غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي جبلاً
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس مستقر وغائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس مستقر وغائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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