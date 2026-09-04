الحرارة مستقرة والرطوبة مرتفعة

يؤثر على لبنان طقس رطب جدا مع تشكل السحب فوق السواحل والمحيط واحتمال رذاذ محلي جبلاً.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: يتحول غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال امطار رعدية بعد الظهر خاصة شمالا

-الحرارة: ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج

- حرارة سطح المياه ٢٩ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي بعد الظهر جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٥و٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاحد: غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.















