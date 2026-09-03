طقس رطب متوقع في الايام المقبلة

يؤثر طقس رطب جدًا على لبنان مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة جبلًا وبقاعًا.

ويتقلب الطقس اليوم وغدًا خصوصًا شمالًا مع تساقط امطار رعدية بعد الظهر.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : يتحول غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال امطار رعدية بعد الظهر خاصة شمالا

-الحرارة : ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:

غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي بعد الظهر جبلاً. والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

السبت:

غائم جزئيا مع تشكل ضباب. والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.