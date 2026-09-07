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الحرارة مستقرة نسبيا... إليكم تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-09-07 | 02:43
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الحرارة مستقرة نسبيا... إليكم تفاصيل الطقس
يؤثر على لبنان طقس رطب اليوم مع تشكل السحب فوق السواحل والمحيط، ليتحول الطقس تدريجيا الى قليل السحب في الأيام المقبلة فيما درجات الحرارة مستقرة نسبيا.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: يتحول غائم جزئياً مع تشكل ضباب.
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و كم/س.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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طقس رطب يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
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