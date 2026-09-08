طقس مشمس وحار مستمر...

يؤثر طقس معتاد على لبنان بيما الأجواء قليلة السحب في الايام القادمة و الحرارة مستقرة نسبيا.في تفاصيل طقس اليوم:-الجو : قليل السحب-الحرارة : ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa- الانقشاع : جيد- حال البحر : منخفض الموجوحرارة سطح المياه ٢٩ درجةأما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الاربعاء : قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.الخميس : قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.