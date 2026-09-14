الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل

طقس حار ورطب قليلا ما زال يؤثر على لبنان ويستمر هذا الأسبوع قبل أن تنخفض الحرارة في الثلث الاخير من الشهر الحالي، فيما الأجواء قليلة السحب اليوم وفي الأيام القادمة مع استقرار الحرارة. ومن المتقوقع أن يتقلب الطقس نهاية الأسبوع.



في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مشمس اجمالا

-الحرارة : ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء : مشمس اجمالا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الاربعاء : مشمس اجمالا وتتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.