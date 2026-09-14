الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل
حال الطقس
2026-09-14 | 02:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل
طقس حار ورطب قليلا ما زال يؤثر على لبنان ويستمر هذا الأسبوع قبل أن تنخفض الحرارة في الثلث الاخير من الشهر الحالي، فيما الأجواء قليلة السحب اليوم وفي الأيام القادمة مع استقرار الحرارة. ومن المتقوقع أن يتقلب الطقس نهاية الأسبوع.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : مشمس اجمالا
-الحرارة : ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج
وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء : مشمس اجمالا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
الاربعاء : مشمس اجمالا وتتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
حال الطقس
الحار
مستمر
الاسبوع
انخفاض
الحرارة
الأسبوع
المقبل
طقس حار يسيطر على لبنان...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-08-26
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
حال الطقس
2026-08-26
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
0
حال الطقس
2026-07-19
كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
حال الطقس
2026-07-19
كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
0
حال الطقس
2026-07-27
كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
حال الطقس
2026-07-27
كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
0
حال الطقس
2026-07-23
طقس صيفيّ حار ورطب لغاية الجمعة وانخفاض درجات الحرارة في عطلة نهاية الاسبوع
حال الطقس
2026-07-23
طقس صيفيّ حار ورطب لغاية الجمعة وانخفاض درجات الحرارة في عطلة نهاية الاسبوع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-09-13
طقس حار يسيطر على لبنان...
حال الطقس
2026-09-13
طقس حار يسيطر على لبنان...
0
حال الطقس
2026-09-12
أجواء مشمسة وسحب خفيفة... الحرارة مستقرة نسبيًا
حال الطقس
2026-09-12
أجواء مشمسة وسحب خفيفة... الحرارة مستقرة نسبيًا
0
حال الطقس
2026-09-11
أجواء حارّة نسبيًا مستمرّة في الأيام المقبلة
حال الطقس
2026-09-11
أجواء حارّة نسبيًا مستمرّة في الأيام المقبلة
0
أخبار لبنان
2026-09-10
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
أخبار لبنان
2026-09-10
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-08
عراقجي: سأجري محادثات مع الرئيس عون ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومع "أخي" وزير الخارجية يوسف رجي لاستعراض كل التحديات في المنطقة
آخر الأخبار
2026-01-08
عراقجي: سأجري محادثات مع الرئيس عون ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومع "أخي" وزير الخارجية يوسف رجي لاستعراض كل التحديات في المنطقة
0
أمن وقضاء
2026-05-13
تعميم صورة فتاتين موقوفتين بجرم سلب…
أمن وقضاء
2026-05-13
تعميم صورة فتاتين موقوفتين بجرم سلب…
0
آخر الأخبار
2026-04-07
الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة العباسية جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-04-07
الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة العباسية جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
2026-05-13
الرئيس سلام تابع مع القائم بأعمال السفارة السورية نتائج زيارته دمشق
أخبار لبنان
2026-05-13
الرئيس سلام تابع مع القائم بأعمال السفارة السورية نتائج زيارته دمشق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
05:12
لليوم الثاني على التوالي... وفد فني سوري في لبنان لإعادة خط الحديد بين البلدين إلى الخدمة
تقارير نشرة الاخبار
05:12
لليوم الثاني على التوالي... وفد فني سوري في لبنان لإعادة خط الحديد بين البلدين إلى الخدمة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
تقارير نشرة الاخبار
16:21
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
0
عالم الطبخ
14:17
تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
14:17
تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
تقارير نشرة الاخبار
13:49
"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سوق الأحد.. عودة الحياة إلى تول
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سوق الأحد.. عودة الحياة إلى تول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
علي الطاهر.. ردّ غائب وتفاهمات غامضة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
علي الطاهر.. ردّ غائب وتفاهمات غامضة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:01
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
خبر عاجل
16:01
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
2
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
3
أخبار لبنان
06:20
حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون
أخبار لبنان
06:20
حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون
4
اسرار
23:41
أسرار الصحف 14-9-2026
اسرار
23:41
أسرار الصحف 14-9-2026
5
حال الطقس
02:25
الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:25
الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل
6
خبر عاجل
04:12
الصدي للـLBCI: عندما كانوا يقولون “ما خلّونا” كانوا يقصدون حلفاءهم... و”كيف ما خلّوهم يعملوا معامل بس خلّوهم ياخدوا 20 مليار دولار سلف خزينة من أموال المودعين؟”
خبر عاجل
04:12
الصدي للـLBCI: عندما كانوا يقولون “ما خلّونا” كانوا يقصدون حلفاءهم... و”كيف ما خلّوهم يعملوا معامل بس خلّوهم ياخدوا 20 مليار دولار سلف خزينة من أموال المودعين؟”
7
تقارير نشرة الاخبار
16:21
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
تقارير نشرة الاخبار
16:21
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
8
أخبار لبنان
07:01
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
أخبار لبنان
07:01
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More