طقس حار يسيطر على لبنان...

يسيطر على لبنان طقس حار ورطب، وتبقى الأجواء قليلة السحب اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

-الجو : مشمس اجمالا

-الحرارة : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



الاثنين: مشمس اجمالا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الثلاثاء: مشمس اجمالا وتتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.