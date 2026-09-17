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منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2026-09-17 | 20:24
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منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
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منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

 
 
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