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منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2026-09-17 | 20:24
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منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
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منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
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