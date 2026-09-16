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طقس حار حتى الخميس... منخفض ممطر الجمعة

حال الطقس
2026-09-16 | 01:27
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طقس حار حتى الخميس... منخفض ممطر الجمعة
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طقس حار حتى الخميس... منخفض ممطر الجمعة

يؤثر على لبنان طقس حار ورطب قليلا ما زال ويستمر لغاية يوم غد الخميس قبل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصدره الابهر الاسود تدريجيا الجمعة مع امطار رعدية متفرقة وانخفاض الحرارة ونشاط بسرعة الرياح ويستمر السبت بأقل فعالية.

 في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : مشمس اجمالا
-الحرارة : ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج 
وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس : مشمس اجمالا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.

الجمعة : يتحول تدريجيا الى غير مستقر غائم وممطر احيانا مع برق ورعد خاصة ساحلا وجبلا فينا الامطار تكون غيرة احيانا فيما تشهد الحرارة انخفاض ملحوظ.
الحرارة تتراوح تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٦٠ كم/س قوية شمالا وجبلا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


حال الطقس

الخميس...

منخفض

الجمعة

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