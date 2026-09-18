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الطقس ممطر مع برق ورعد...
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2026-09-18 | 02:06
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الطقس ممطر مع برق ورعد...
يتأثر لبنان، بدءًا من اليوم، بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود، يحمل معه أمطارًا رعدية متفرقة، وانخفاضًا في درجات الحرارة، إضافة إلى نشاط في سرعة الرياح. ويستمر تأثير المنخفض يوم السبت، ولكن بفاعلية أقل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
الجو: يتحول تدريجيًا إلى غير مستقر، غائم وممطر أحيانًا، مع برق ورعد، خصوصًا ساحلًا وجبلًا، على أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا. كما تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح.
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٦٠ كم/س، قوية شمالاً.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت:
الطقس متقلب، غائم جزئيًا إلى غائم، مع تشكّل الضباب على الجبال، واحتمال تساقط أمطار محلية خلال النهار. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين 22 و29 درجة ساحلًا، وبين 13 و28 درجة بقاعًا، وبين 15 و21 درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 و50 كم/س.
الأحد:
الطقس متقلب، غائم جزئيًا، مع تشكّل الضباب على الجبال، واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين 22 و30 درجة ساحلًا، وبين 13 و28 درجة بقاعًا، وبين 15 و21 درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 و40 كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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طقس
أمطار
برق
رعد
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
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