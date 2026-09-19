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الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2026-09-19 | 02:20
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الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
يتأثر لبنان اليوم بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود ولكن بفاعلية أقل، ليستقر الطقس نسبيا في الأيام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: متقلب، غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية نهاراً على الجبال
- درجات الحرارة تترواح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س، وتكون قوية شمالاً
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد:
الطقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب جبلاً واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها تتراوح بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الإثنين:
الطقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب جبلاً واحتمال بنسبة ٥٠٪ لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها تتراوح بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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