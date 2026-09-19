أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2026-09-19 | 02:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال

يتأثر لبنان اليوم بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود ولكن بفاعلية أقل، ليستقر الطقس نسبيا في الأيام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: متقلب، غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية نهاراً على الجبال
- درجات الحرارة تترواح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س، وتكون قوية شمالاً
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب جبلاً واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها تتراوح بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب جبلاً واحتمال بنسبة ٥٠٪؜ لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها تتراوح بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لبنان

منخفض جوي

الطقس

أمطار

الطقس ممطر مع برق ورعد...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-08-16

طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-13

طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة

LBCI
حال الطقس
2026-08-29

الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-29

تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-09-18

الطقس ممطر مع برق ورعد...

LBCI
حال الطقس
2026-09-17

منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

LBCI
حال الطقس
2026-09-16

طقس حار حتى الخميس... منخفض ممطر الجمعة

LBCI
حال الطقس
2026-09-15

الطقس الحار مستمر وبعض الامطار بين الجمعة والسبت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10

مونديال 2026: كلاب روبوتية ستساعد الشرطة المكسيكية لمكافحة الجريمة

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون

LBCI
صحف اليوم
2026-09-03

تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
خبر عاجل
2026-06-20

استشهاد عسكري في الجيش اللبناني في غارة على دوار كفررمان في النبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
14:46

تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

21 ألف مخالفة سير بعشرة أيام… والعدّاد بعده ماشي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحديات سكة طرابلس-حمص… كيف ستُعالج؟ وكيف سيواجه تحدي الوقت للاستفادة من المتغيرات في المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شبكة لبنانية سورية بيد القضاء... ما علاقة نظام الاسد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

في ظلّ استمرار الحرب: الخليج يعيد حساباته بين المظلة الأميركية والحوار مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:29

هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:19

أنثروبيك: الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير أنظمته المستقبلية بنفسه

LBCI
خبر عاجل
10:30

معلومات للـLBCI: اشكال فردي في منطقة الرويسات - المتن ادى الى سقوط ٣ قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة ومطلق النار فرّ الى جهة مجهولة

LBCI
فنّ
06:59

أسماء جديدة في قضية المخدّرات في تركيا: أراس بولوت وعفراء ساراتشوغلو أبرز المتّهمين!

LBCI
حال الطقس
02:20

الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال

LBCI
اسرار
00:08

أسرار الصحف 19-9-2026

LBCI
أخبار دولية
02:05

تركيا تسحب ترخيص بنك "ملت" الإيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرقات... إليكم تفاصيل الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More