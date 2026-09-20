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طقس متقلب مستمر
حال الطقس
2026-09-20 | 04:33
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طقس متقلب مستمر
رغم انكفاء المنخفض الجوي انما يبقى الطقس متقلب قليلا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية تتركز جبلاً واستقرار بدرجات الحرارة.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً
-الحرارة : ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا
- حال البحر : منخفض الموج
وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ضئيل أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٣ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
الثلاثاء : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ٥٠٪ أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٣ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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حال الطقس
متقلب
مستمر
الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
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