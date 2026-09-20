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طقس متقلب مستمر

حال الطقس
2026-09-20 | 04:33
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طقس متقلب مستمر
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طقس متقلب مستمر

رغم انكفاء المنخفض الجوي انما يبقى الطقس متقلب قليلا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية تتركز جبلاً واستقرار بدرجات الحرارة.

 في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً
-الحرارة : ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا
- حال البحر : منخفض الموج 
وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ضئيل أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٣ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.

الثلاثاء : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ٥٠٪؜ أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٣ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


حال الطقس

متقلب

مستمر

الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
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