طقس متقلب مستمر

رغم انكفاء المنخفض الجوي انما يبقى الطقس متقلب قليلا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية تتركز جبلاً واستقرار بدرجات الحرارة.



في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً

-الحرارة : ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ضئيل أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٣ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الثلاثاء : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ٥٠٪؜ أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٣ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.