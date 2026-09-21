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طقس متقلب واحتمال امطار خفيفة الثلاثاء...
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2026-09-21 | 02:14
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طقس متقلب واحتمال امطار خفيفة الثلاثاء...
يتحول الطقس الى متقلب اليوم مع احتمال امطار خفيفة ومحلية تتركز جبلاً خاصة غدا الثلاثاء فيما الحرارة تبقى مستقرة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ضئيل أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر
-الحرارة: ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٤ و٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: منخفض الموج
- حرارة سطح المياه ٢٩ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ٥٠٪ أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح تتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الاربعاء: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ضئيل أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح تتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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