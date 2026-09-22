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طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2026-09-22 | 01:47
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طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة
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طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة

تؤدي تيارات رطبة إلى تقلّب حالة الطقس، اليوم وفي الأيّام المقبلة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية تتركز جبلًا، خصوصًا اليوم وتبقى الحرارة مستقرة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم جزئيًا مع ضباب جبلًا واحتمال ٥٠٪؜ تساقط أمطار محلية على الجبال خصوصًا الشمالية.
-الحرارة : ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٤ و٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: يسوء محليًا
- حال البحر: منخفض الموج 
وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء:
غائم جزئيًا مع ضباب جبلًا واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر.
الحرارة تتراوح تتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٣ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.

الخميس:
غائم جزئيًا مع ضباب جبلًا واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر.
الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٣ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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