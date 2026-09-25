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طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2026-09-25 | 01:16
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طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...
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طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...

تؤدي تيارات رطبة الى طقس الى متقلب اليوم وفي الايام المقبلة مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ او امطار خفيفة ومحلية جدا تتركز جبلاً خاصة شمالا فيما الحرارة تنخفض قليلاً. وسيتقدم منخفض جوي نحو منطقتنا من فوق الجزر اليونانية وغرب تركيا ويؤدي الى طقس غير مستقر احياناً مطلع الاسبوع المقبل مع ازدياد فرص هطول الامطار خاصة يومي الاثنين والاربعاء وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً
- الحرارة: ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- السبت: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال رذاذ محلي على الجبال  بعد الظهر والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س

- الاحد: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال رذاذ محلي على الجبال بعد الظهر.الحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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