طقس خريفيّ متقلب في الايام المقبلة

تؤدي تيارات رطبة الى طقس الى متقلب اليوم والايام المقبلة مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ او امطار خفيفة ومحلية جدًا تتركز جبلاً خصوصًا شمالا فيما الحرارة تنخفض قليلاً.

وسيتقدم منخفض جوي نحو منطقتنا من فوق الجزر اليونانية وغرب تركيا ما يؤدي الى طقس غير مستقر احياناً بدءاً من الاثنين مع ازدياد فرص هطول الامطار خصوصًا يومي الاثنين والاربعاء وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً

-الحرارة : ٢٢ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

- الضغط الجوي السطحيّ : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد:

غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال رذاذ محلي على الجبال ث بعد الظهر.

الحرارة تتراوح تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الاثنين:

يتحول غير مستقر مع تساقط امطار متفرقة تشتد في بعض المناطق مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا.