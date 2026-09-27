أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2026-09-27 | 02:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين

تؤدي تيارات هوائية رطبة اليوم إلى طقس رطب ومتقلب، مع احتمال ضعيف لتساقط الرذاذ أو أمطار خفيفة ومحلية جدًا، تتركز على الجبال، خصوصا الشمالية منها، فيما تبقى درجات الحرارة مستقرة.

وبدأ منخفض جوي بالتقدم نحو منطقتنا من فوق الجزر اليونانية وغرب تركيا، ما يؤدي إلى طقس غير مستقر أحيانًا بدءًا من يوم غد الاثنين، مع ازدياد فرص هطول الأمطار، خصوصًا يومي الاثنين والأربعاء، وانخفاض في درجات الحرارة.

ويستمر الطقس المتقلب إلى غير المستقر أحيانًا طوال الأسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا وبين ١٣ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: يتحول الطقس تدريجياً الى غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة تشتد في بعض المناطق مع تشكل ضباب على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٦٠ كم/س وتنشط شمالا وجبلا.

الثلاثاء: الطقس متقلب مع تساقط أمطار محلية أحياناً وفي بعض المناطق مع تشكل ضباب على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و٤٠ كم/س وتنشط شمالا وجبلا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

طقس

منخفض جوي

أمطار

الحرارة

طقس خريفيّ متقلب في الايام المقبلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-08-11

طقس حار أكثر من المعتاد يليه احتمال أمطار وانخفاض الحرارة

LBCI
حال الطقس
2026-08-23

طقس رطب مستمر... الحرارة تنخفض قليلا

LBCI
حال الطقس
2026-09-03

طقس رطب متوقع في الايام المقبلة

LBCI
حال الطقس
2026-09-01

طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-09-26

طقس خريفيّ متقلب في الايام المقبلة

LBCI
حال الطقس
2026-09-25

طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...

LBCI
حال الطقس
2026-09-24

طقس خريفي رطب مستمر

LBCI
حال الطقس
2026-09-23

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

أ.ف.ب: سماع دوي انفجارات جديدة في دبي وأبوظبي والدوحة والمنامة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

الخارجية السعودية: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ضد الانتهاكات الإيرانية

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-11

الجزيرة: 13 غارة إسرائيلية منذ صباح اليوم على بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان

LBCI
صحة وتغذية
2026-04-06

الشوكولا الداكنة... خبراء يكشفون الحقيقة المرّة وراء فوائدها الصحية المزعومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:47

لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن

LBCI
أخبار دولية
13:37

رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار

LBCI
أخبار دولية
13:32

إيران تحت حصارٍ جويّ متزايد: كيف يصل المسافرون إليها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين

LBCI
أخبار دولية
00:57

رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن

LBCI
خبر عاجل
02:42

"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟

LBCI
أخبار لبنان
05:00

"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More