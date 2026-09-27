طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين

تؤدي تيارات هوائية رطبة اليوم إلى طقس رطب ومتقلب، مع احتمال ضعيف لتساقط الرذاذ أو أمطار خفيفة ومحلية جدًا، تتركز على الجبال، خصوصا الشمالية منها، فيما تبقى درجات الحرارة مستقرة.



وبدأ منخفض جوي بالتقدم نحو منطقتنا من فوق الجزر اليونانية وغرب تركيا، ما يؤدي إلى طقس غير مستقر أحيانًا بدءًا من يوم غد الاثنين، مع ازدياد فرص هطول الأمطار، خصوصًا يومي الاثنين والأربعاء، وانخفاض في درجات الحرارة.



ويستمر الطقس المتقلب إلى غير المستقر أحيانًا طوال الأسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا وبين ١٣ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الاثنين: يتحول الطقس تدريجياً الى غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة تشتد في بعض المناطق مع تشكل ضباب على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٦٠ كم/س وتنشط شمالا وجبلا.



الثلاثاء: الطقس متقلب مع تساقط أمطار محلية أحياناً وفي بعض المناطق مع تشكل ضباب على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتنشط شمالا وجبلا.