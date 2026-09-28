منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...

يؤدي منخفض جوي مصدره الجزر اليونانية وغرب تركيا الى طقس غير مستقر احياناً بدءاً من اليوم مع ازدياد فرص هطول الامطار خاصة يومي الاثنين والاربعاء وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، ويستمر الطقس المتقلب الى غير مستقر احيانا طيلة الاسبوع مع انخفاض الحرارة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: يتحول تدريجياً الى غير مستقر مع تساقط امطار متفرقة تشتد في بعض المناطق مع ضباب جبلاً

- الحرارة: ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: متقلب مع امطار محلية احياناً وفي بعض المناطق مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا



- الاربعاء: متقلب مع امطار متفرقة وضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا