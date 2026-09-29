منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة

يتأثّر لبنان بمنخفض جوي اليوم ولغاية يوم السبت مع تساقط امطار متقطعة، مع انخفاض بدرجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

-الجو : متقلب مع تساقط امطار متفرقة تشتد في بعض المناطق مع ضباب جبلاً

-الحرارة : ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : مرتفع الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



الاربعاء: متقلب مع امطار متفرقة مع برق ورعد وتشتد احياناً في بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا



الخميس: متقلب مع امطار متفرقة وضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا