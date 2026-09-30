طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع

ما زال يؤثر منخفض جويّ على لبنان اليوم ولغاية السبت مع تساقط امطار متقطعة يتخللها انفراجات واستقرار اضافيّ بدرجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : متقلب مع تساقط امطار متفرقة تشتد في بعض المناطق بعد الطهر مع برق ورعد و ضباب جبلاً

-الحرارة : بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا.

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : مرتفع الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

متقلب مع امطار متفرقة برق ورعد وتشتد احياناً وفي بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا

الجمعة:

متقلب مع امطار متفرقة وضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلًا.