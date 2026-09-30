طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع

ما زال يؤثر منخفض جويّ على لبنان اليوم ولغاية السبت مع تساقط امطار متقطعة يتخللها انفراجات واستقرار اضافيّ بدرجات الحرارة.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : متقلب مع تساقط امطار متفرقة تشتد في بعض المناطق بعد الطهر مع برق ورعد و ضباب جبلاً
-الحرارة : بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا.
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا
- حال البحر : مرتفع الموج
وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس:
متقلب مع امطار متفرقة برق ورعد وتشتد احياناً وفي بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا
الجمعة:
متقلب مع امطار متفرقة وضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلًا.