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طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2026-09-30 | 02:14
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طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع
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طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع

ما زال يؤثر منخفض جويّ على لبنان اليوم ولغاية السبت مع تساقط امطار متقطعة يتخللها انفراجات واستقرار اضافيّ بدرجات الحرارة.

 

 في تفاصيل طقس اليوم:

 

-الجو : متقلب مع تساقط امطار متفرقة تشتد في بعض المناطق بعد الطهر مع برق ورعد و ضباب جبلاً

-الحرارة : بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر 

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا.

- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : مرتفع الموج 

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الخميس:

متقلب مع امطار متفرقة برق ورعد وتشتد احياناً وفي بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا

 

الجمعة:

متقلب مع امطار متفرقة وضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلًا.

 
 
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