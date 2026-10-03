طقس متقلب يستمر في الأيام المقبلة باستثناء الأحد

ما زال منخفض جوي يؤثر على لبنان اليوم، مع تساقط أمطار متقطعة تتخللها انفراجات واستقرار في درجات الحرارة. يستقر الطقس نسبيًا غدًا، ليتقلب من جديد يومَي الاثنين والثلاثاء بفعالية ضعيفة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: متقلب مع تساقط امطار رعدية متفرقة تشتد في بعض المناطق مع برق ورعد و ضباب جبلاً

-الحرارة: بين ٢١ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : مرتفع الموج

وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: غائم جزئيا وضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الاثنين: متقلب مع احتمال خفيف لامطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.