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طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة
حال الطقس
2026-10-08 | 01:09
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طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة
مرتفع جوي يؤدي حاليا الى طقس مستقر مع ارتفاع محدود بالحرارة.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: قليل السحب
-الحرارة: بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج
وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
السبت: مشمس الى غائم جزئيا مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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