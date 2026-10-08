طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة

مرتفع جوي يؤدي حاليا الى طقس مستقر مع ارتفاع محدود بالحرارة.



في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب

-الحرارة: بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



السبت: مشمس الى غائم جزئيا مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.