طقس مستقر حتى ظهر الأحد... ثم تقلبات وأمطار رعدية محلية

مرتفع جوي يؤدي حاليا الى طقس مستقر مع ارتفاع محدود بالحرارة ويستمر الاستقرار لغاية ظهر الاحد قبل أن يتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة تحول الطقس من جديد الى متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية غير شاملة تتركز جبلاً وشرقاً.



في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: يتحول غائم حزئياً

-الحرارة : بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: مشمس الى غائم جزئيا مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الاحد: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال امطار محلية بعد الظهر والعصر والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.