طقس متقلب طيلة الاسبوع

يتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة تحول الطقس الى متقلب مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية غير شاملة تتركز جبلاً وشرقاً.

هذا الطقس المتقلب من المتوقع ان يستمر طيلة الاسبوع الحالي.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال تساقط امطار محلية بعد الظهر والعصر

-الحرارة : بين ٢١ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين :

غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء :

غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال تساقط امطار محلية صباحاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س