طقس متقلب... وانخفاض محدود بدرجات الحرارة

يتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة والطقس المتوقع هذا الاسبوع متقلب مع احتمال امطار رعدية انما تكون محلية غير شاملة تتركز جبلاً وشرقاً، ومن المتوقع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال امطار محلية

- الحرارة: بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: بسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال خفيف امطار محلية صباحاً وبعد الظهر خاصة شمالا والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٣ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الاربعاء: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال خفيف لامطار محلية شمالا بعد الظهر والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س