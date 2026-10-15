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طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة

حال الطقس
2026-10-15 | 02:53
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طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
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طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة

يتأثر لبنان طيلة الأسبوع بكتل هوائية رطبة، ما يؤدي إلى طقس غير مستقر أحياناً، مع أمطار رعدية متقطعة، فيما يُتوقّع انخفاض درجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: غير مستقر أحيانا مع ضباب جبلاً وأمطار رعدية متقطعة
-الحرارة: بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر 
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠  و ٦٥ كم/س قوية شمالا
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: بسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج 
وحرارة سطح المياه ٢٧

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: غير مستقر احيانا مع ضباب جبلاً وامطار رعدية متقطعة والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية، خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠  و ٥٩ كم/س.

السبت: غير مستقر أحيانا مع ضباب جبلاً وأمطار رعدية متقطعة والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.
 
 
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