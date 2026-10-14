طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت

يتأثر لبنان طيلة الاسبوع بكتل هوائية رطبة، ويصبح الطقس متقلبًا مع احتمال امطار رعدية، تكون محلية وغير شاملة، تتركز شمالاً اليوم، وتتوسّع غدًا والجمعة والسبت.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء:

-الجو: غائم جزئيًا مع ضباب جبلاً و احتمال خفيف لأمطار محلية شمالا

-الحرارة : بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس : غير مستقر غائم مع ضباب جبلاً مع احتمال امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س



الجمعة : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س