أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت
حال الطقس
2026-10-14 | 02:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت
يتأثر لبنان طيلة الاسبوع بكتل هوائية رطبة، ويصبح الطقس متقلبًا مع احتمال امطار رعدية، تكون محلية وغير شاملة، تتركز شمالاً اليوم، وتتوسّع غدًا والجمعة والسبت.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
-الجو: غائم جزئيًا مع ضباب جبلاً و احتمال خفيف لأمطار محلية شمالا
-الحرارة : بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج
وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس : غير مستقر غائم مع ضباب جبلاً مع احتمال امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س
الجمعة : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
متقلب
وأمطار
رعدية
محلية
لبنان
السبت
طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-10-13
طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
2026-10-13
طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...
0
حال الطقس
2026-09-22
طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة
حال الطقس
2026-09-22
طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة
0
حال الطقس
2026-08-16
طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
2026-08-16
طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية
0
أخبار لبنان
2026-08-13
طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة
أخبار لبنان
2026-08-13
طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-10-13
طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
2026-10-13
طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...
0
حال الطقس
2026-10-12
طقس متقلب... وانخفاض محدود بدرجات الحرارة
حال الطقس
2026-10-12
طقس متقلب... وانخفاض محدود بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2026-10-11
طقس متقلب طيلة الاسبوع
حال الطقس
2026-10-11
طقس متقلب طيلة الاسبوع
0
حال الطقس
2026-10-10
حال الطقس
حال الطقس
2026-10-10
حال الطقس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:16
سامي الجميل: إحالة ملف السفيرة ندى حمادة معوّض على المحكمة العسكرية سابقة خطيرة
أخبار لبنان
05:16
سامي الجميل: إحالة ملف السفيرة ندى حمادة معوّض على المحكمة العسكرية سابقة خطيرة
0
فنّ
2026-10-13
تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
فنّ
2026-10-13
تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
0
أخبار لبنان
2026-04-14
هذا ما قاله ماركو روبيو في مطلع الاجتماع بين لبنان واسرائيل (فيديو)
أخبار لبنان
2026-04-14
هذا ما قاله ماركو روبيو في مطلع الاجتماع بين لبنان واسرائيل (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-01-12
نقابة المستشفيات تحذّر من خرق أنظمة المستشفيات بعد حادثة رياق
أخبار لبنان
2026-01-12
نقابة المستشفيات تحذّر من خرق أنظمة المستشفيات بعد حادثة رياق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
غابات لبنان تدفع ثمن ازمة المحروقات!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
غابات لبنان تدفع ثمن ازمة المحروقات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أزمة الكهرباء بين الحلول والتنفيذ… توصيات جديدة من "مشروع وطن"
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أزمة الكهرباء بين الحلول والتنفيذ… توصيات جديدة من "مشروع وطن"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من المرفأ إلى البلدية… حلول رقمية من بنك بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من المرفأ إلى البلدية… حلول رقمية من بنك بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
معبر المصنع الجديد: لبنان يقلص المسافة مع سوريا… جغرافيا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
معبر المصنع الجديد: لبنان يقلص المسافة مع سوريا… جغرافيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الصراع السعودي - الحوثي سلك مجريات تصعيدية جديدة... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الصراع السعودي - الحوثي سلك مجريات تصعيدية جديدة... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
انفجار قنبلة عنقودية في الجليل يضع إسرائيل أمام تحدٍّ جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
انفجار قنبلة عنقودية في الجليل يضع إسرائيل أمام تحدٍّ جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
واشنطن تقول "الأموال غير موجودة"... وحزب الله يعلن برنامج الإيواء
تقارير نشرة الاخبار
13:15
واشنطن تقول "الأموال غير موجودة"... وحزب الله يعلن برنامج الإيواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
كاميرا حرارية كشفت حمار المتفجرات في القصر... والـLBCI تروي التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:06
كاميرا حرارية كشفت حمار المتفجرات في القصر... والـLBCI تروي التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:37
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:37
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:38
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
أخبار لبنان
14:38
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
2
حال الطقس
02:29
طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت
حال الطقس
02:29
طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت
3
أخبار لبنان
14:08
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: أموال حزب الله من إيران غير موجودة… وتمويله يأتي من أنشطة إجرامية
أخبار لبنان
14:08
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: أموال حزب الله من إيران غير موجودة… وتمويله يأتي من أنشطة إجرامية
4
موضة وجمال
11:07
"الكون يلتقي لبنان"... بيرلا حرب تتألّق بإطلالة ملكية في صورتها الرسمية لملكة جمال الكون! (صور)
موضة وجمال
11:07
"الكون يلتقي لبنان"... بيرلا حرب تتألّق بإطلالة ملكية في صورتها الرسمية لملكة جمال الكون! (صور)
5
أخبار لبنان
12:00
سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام
أخبار لبنان
12:00
سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام
6
أخبار لبنان
00:36
متحدث باسم الخارجية الاميركية عن الشكوى ضد سفيرة لبنان: صبرنا نفد إزاء محاولات العرقلة
أخبار لبنان
00:36
متحدث باسم الخارجية الاميركية عن الشكوى ضد سفيرة لبنان: صبرنا نفد إزاء محاولات العرقلة
7
اسرار
00:02
أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦
اسرار
00:02
أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦
8
أخبار دولية
09:01
التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء
أخبار دولية
09:01
التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More