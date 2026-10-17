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الطقس غير المستقر مستمر حتى الغد...
حال الطقس
2026-10-17 | 02:51
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الطقس غير المستقر مستمر حتى الغد...
ما زال لبنان يتأثر بمنخفض جوي وكتله الرطبة لغاية يوم غد الاحد ويكون وطقس غير مستقر أحيانا مع امطار رعدية متقطعة خاصة بعد الظهر فيما من المتوقع انخفاض بدرجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غير مستقر احيانا مع ضباب جبلاً وامطار رعدية متقطعة
- الحرارة: بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاحد: غير مستقر احيانا مع ضباب جبلاً وامطار رعدية متقطعة والحرارة تتراوح تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الاثنين: رطب وغائم جزيا مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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