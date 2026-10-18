طقس غير مستقر مع امطار رعدية متقطعة ومحلية...

لا يزال لبنان يتأثر بمنخفض جوي وكتله الرطبة اليوم حيت يستمر الطقس غير مستقر أحيانا مع امطار رعدية متقطعة ومحلية خاصة بعد الظهر، فيما من المتوقع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. يتقلب الطقس من جديد الاربعاء.



تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غير مستقر احيانا مع ضباب جبلاً وامطار رعدية متقطعة ومحلية

-الحرارة: بين ١٩ و٢٥ ساحلا وبين ١٠ و٢١ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: بسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج

- حرارة سطح المياه ٢٦ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: رطب وغائم جزيا مع ضباب جبلاً واحتمال رذاذ شمالا والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٥ ساحلا وبين ١٠ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: رطب وغائم جزيا مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٥ ساحلا وبين ١٠ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.