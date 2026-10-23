عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس

استقرار جوي اليوم وفي اليومين المقبلين مع بقاء الحرارة فوق المعدلات. وعودة المنخفضات منتصف الاسبوع المقبل مع انخفاض الحرارة. وقد يخرق هذا الاستقرار تقلبات جوية محلية على الجبال الشمالية بين الغد والاثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس

- الحرارة: بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٠ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- السبت: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٠ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الاحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٧ ساحلا وبين ١٠ و٢٣ بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س