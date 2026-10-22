ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في لبنان لتلامس 30 درجة ساحلًا قبل عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل

استقرار جوي اليوم وفي الأيام الثلاثاء المقبلة ومن المتوقع ارتفاع تدريجي واضافي بدرجات الحرارة لتقترب من الـ ٣٠ درجة ساحلا. عودة المنخفضات منتصف الاسبوع المقبل مع انخفاض الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس

- الحرارة: بين ٢٠ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٣ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

السبت: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.