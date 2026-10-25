حرارة فوق معدلاتها اليوم وغدًا… وأمطار رعدية متوقعة الثلاثاء خصوصًا في الشمال

استقرار جوي اليوم وغدًا يخرقه احتمال تساقط بعص الأمطار المحلية جدًا شمالًا وشرقًا، مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها. عودة التيارات الرطبة الثلاثاء، مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار رعدية متقطعة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب

-الحرارة: بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١١ و ٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: قليل السحب يتحول غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١١ و ٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الثلاثاء: غير مستقر غائم مع تساقط امطار رعدية تكون غزيرة شمالا والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.