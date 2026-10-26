أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية متقطعة... هذه تفاصيل الطقس
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2026-10-26 | 02:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية متقطعة... هذه تفاصيل الطقس
استقرار جوي اليوم يخرقه غدًا احتمال ضئيل لبعض الامطار المحلية جدا شمالا وشرقاً، مع بقاء الحرارة فوق المعدلات. وعودة التيارات الرطبة بدءاً من غد الثلاثاء مع انخفاض الحرارة وامطار رعدية متقطعة وتستمر عدة ايام.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: قليل السحب الى غائم حزئياً
- الحرارة: بين ٢١ و٢٨ ساحلا وبين ١١ و٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الثلاثاء: غير مستقر غائم مع تساقط امطار رعدية تكون غزيرة شمالا بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٥ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الاربعاء: غير مستقر احيانا وغائم مع تساقط امطار رعدية تكون غزيرة شمالا والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٥ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
بدرجات
الحرارة
وأمطار
رعدية
متقطعة...
تفاصيل
الطقس
حرارة فوق معدلاتها اليوم وغدًا… وأمطار رعدية متوقعة الثلاثاء خصوصًا في الشمال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-10-15
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
2026-10-15
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
0
حال الطقس
2026-08-29
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة
حال الطقس
2026-08-29
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة
0
حال الطقس
2026-10-18
طقس غير مستقر مع امطار رعدية متقطعة ومحلية...
حال الطقس
2026-10-18
طقس غير مستقر مع امطار رعدية متقطعة ومحلية...
0
حال الطقس
2026-09-17
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
حال الطقس
2026-09-17
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-10-25
حرارة فوق معدلاتها اليوم وغدًا… وأمطار رعدية متوقعة الثلاثاء خصوصًا في الشمال
حال الطقس
2026-10-25
حرارة فوق معدلاتها اليوم وغدًا… وأمطار رعدية متوقعة الثلاثاء خصوصًا في الشمال
0
حال الطقس
2026-10-24
حال الطقس
حال الطقس
2026-10-24
حال الطقس
0
حال الطقس
2026-10-23
عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس
حال الطقس
2026-10-23
عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس
0
حال الطقس
2026-10-22
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في لبنان لتلامس 30 درجة ساحلًا قبل عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
2026-10-22
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في لبنان لتلامس 30 درجة ساحلًا قبل عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-18
كركي: خضوع عمال البلديّات للضمان في مراحله الأخيرة
أخبار لبنان
2026-08-18
كركي: خضوع عمال البلديّات للضمان في مراحله الأخيرة
0
خبر عاجل
2026-02-28
مسؤول إيراني لرويترز: طهران تستعد للرد وسيكون ساحقا
خبر عاجل
2026-02-28
مسؤول إيراني لرويترز: طهران تستعد للرد وسيكون ساحقا
0
حال الطقس
2026-03-28
استقرار جوي قصير اليوم قبل عودة الأمطار غدا
حال الطقس
2026-03-28
استقرار جوي قصير اليوم قبل عودة الأمطار غدا
0
اسرار
2026-08-30
أسرار الصحف 31-8-2026
اسرار
2026-08-30
أسرار الصحف 31-8-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
14:53
وجبة سريعة وغنية بالبروتين: تورتيلا السلمون مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
14:53
وجبة سريعة وغنية بالبروتين: تورتيلا السلمون مع الشيف حنا طويل
0
أخبار لبنان
14:38
قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان
أخبار لبنان
14:38
قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان
0
أخبار لبنان
14:37
بعد لقاءات الوفد الإماراتي في بيروت... أين أصبحت الاستثمارات؟
أخبار لبنان
14:37
بعد لقاءات الوفد الإماراتي في بيروت... أين أصبحت الاستثمارات؟
0
أخبار دولية
14:25
الكرك تبكي ضحايا المجزرة!
أخبار دولية
14:25
الكرك تبكي ضحايا المجزرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
سباق بين الدبلوماسية والتصعيد تشهده ساحات المنطقة... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:23
سباق بين الدبلوماسية والتصعيد تشهده ساحات المنطقة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
14:22
التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب
أخبار دولية
14:22
التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب
0
أخبار دولية
14:20
زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أمام اختبار مصيري في الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
14:20
زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أمام اختبار مصيري في الانتخابات التشريعية
0
أخبار دولية
14:16
قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع
أخبار دولية
14:16
قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:14
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
14:14
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:46
طفل وُلِدَ بشارب رجل: فيديو اقتحم الانترنت... كيف يفسّره الطبّ؟ (فيديو)
منوعات
16:46
طفل وُلِدَ بشارب رجل: فيديو اقتحم الانترنت... كيف يفسّره الطبّ؟ (فيديو)
2
أخبار لبنان
11:02
قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث
أخبار لبنان
11:02
قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث
3
أخبار لبنان
16:06
سلام ردّاً على مروّجي الأخبار الكاذبة: إفلاس أخلاقي يُضاف إلى الإفلاس السياسي
أخبار لبنان
16:06
سلام ردّاً على مروّجي الأخبار الكاذبة: إفلاس أخلاقي يُضاف إلى الإفلاس السياسي
4
اسرار
00:30
أسرار الصحف 26-10-2026
اسرار
00:30
أسرار الصحف 26-10-2026
5
حال الطقس
02:53
إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية متقطعة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:53
إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية متقطعة... هذه تفاصيل الطقس
6
أمن وقضاء
05:08
وزارة الأشغال تنجز تزفيت معبرَي برج رحال وطيرفلسيه المؤقتين وتدعو السائقين إلى توخي الحذر
أمن وقضاء
05:08
وزارة الأشغال تنجز تزفيت معبرَي برج رحال وطيرفلسيه المؤقتين وتدعو السائقين إلى توخي الحذر
7
أمن وقضاء
04:46
يقومان بتخدير فتيات والاعتداء عليهن جنسيًّا وتصويرهن وابتزازهن...
أمن وقضاء
04:46
يقومان بتخدير فتيات والاعتداء عليهن جنسيًّا وتصويرهن وابتزازهن...
8
أخبار دولية
14:16
قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع
أخبار دولية
14:16
قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More