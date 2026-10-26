إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية متقطعة... هذه تفاصيل الطقس

استقرار جوي اليوم يخرقه غدًا احتمال ضئيل لبعض الامطار المحلية جدا شمالا وشرقاً، مع بقاء الحرارة فوق المعدلات. وعودة التيارات الرطبة بدءاً من غد الثلاثاء مع انخفاض الحرارة وامطار رعدية متقطعة وتستمر عدة ايام.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: قليل السحب الى غائم حزئياً

- الحرارة: بين ٢١ و٢٨ ساحلا وبين ١١ و٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: غير مستقر غائم مع تساقط امطار رعدية تكون غزيرة شمالا بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٥ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الاربعاء: غير مستقر احيانا وغائم مع تساقط امطار رعدية تكون غزيرة شمالا والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٥ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س