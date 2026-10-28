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الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2026-10-28 | 03:03
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الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
تستمر الكتل الهوائية الرطبة بالتأثير على لبنان، ما يؤدي إلى طقس متقلب طيلة الأسبوع الحالي، يتراوح بين فترات من الانفراجات وأخرى ممطرة، تترافق أحياناً مع البرق والرعد. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات، ولا سيما في بعض المناطق. ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: متقلب وغائم مع تساقط أمطار محلية جدا
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٨٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
الطقس متقلب وغائم مع تساقط أمطار تشتد بعد الظهر وفي بعض المناطق مع برق ورعد، فيما تتساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية عند القرنة السوداء والمحيط. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٤ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٣ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
الجمعة:
الطقس متقلب وغائم مع تساقط أمطار محلية خصوصا قبل الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٣ درجة ساحلا، بين ١١ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٣ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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