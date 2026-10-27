الطقس متقلب وممطر...

تؤثر كتل هوائية رطبة على لبنان، ما يؤدي إلى طقس متقلب طيلة الأسبوع الحالي، يتخلله انفراجات أحياناً، وفترات من الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد أحياناً أخرى، على أن تكون الأمطار غزيرة على فترات وفي بعض المناطق. كما يُتوقّع أن تنخفض درجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: غائم مع تساقط أمطار رعدية تكون غزيرة خصوصا بعد الظهر في الشمال

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٨٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: الطقس متقلب وغائم مع تساقط أمطار محلية جدا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، وبين ١١ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: الطقس متقلب وغائم مع تساقط أمطار تشتد بعد الظهر وفي بعض المناطق مع برق ورعد، فيما تتساقط ثلوج خفيفة على الحبال العالية عند القرنة السوداء والمحيط. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.



