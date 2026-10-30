طقس متقلب بين الإنفراجات والأمطار... هذه تفاصيله

ما زالت كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بطقس متقلب اليوم يتراوح بين الانفراجات وممطر مع برق ورعد احياناً فيما من المتوقع انخفاض الحرارة. وتتراجع هذه الكتل غدا وتتجدد الاحد بفعالية ضعيفة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو : متقلب غائم مع تساقط امطار محلية خاصة قبل الظهر

- الحرارة: بين ١٩ و٢٣ ساحلا وبين ١١ و٢١ بقاعاً وبين ١٣ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٨٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- السبت: مستقر نسبيا وغائم جزئيا مع احتمال ضئيل لامطار خفيفة محلية شمالا والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٥ ساحلا وبين ١١ و٢١ بقاعاً وبين ١٣ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الاحد: متقلب وغائم مع احتمال ٤٠٪؜ لتساقط امطار محلية خاصة جبلا والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٤ ساحلا وبين ١١ و٢١ بقاعاً وبين ١٣ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س