استقرار نسبي وارتفاع في درجات الحرارة قبل منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل

تتراجع الكتل الرطبة اليوم السبت وغدًا الأحد، ويميل الطقس الى الاستقرار مع ارتفاع درجات الحرارة قبل ان يتأثر لبنان مجددًا بمنخفض جويّ منتصف الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

-الجو : مستقر نسبيًا وغائم جزئيًا مع احتمال ضئيل لامطار خفيفة محلية شمالا

-الحرارة : بين ١٩ و ٢٥ ساحلا وبين ١١ و ٢١ بقاعاً وبين ١٣ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.



الاحد: مستقر نسبيا غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لامطار خفيفة محلية شمالا والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٥ ساحلا وبين ١١ و ٢١ بقاعاً وبين ١٣ و ١٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين: مستقر نسبيا غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لامطار خفيفة محلية شمالا والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٣ و ١٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س