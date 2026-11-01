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استقرار جوي نسبي تتخلّله تقلبات جوية ضعيفة

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2026-11-01 | 03:52
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استقرار جوي نسبي تتخلّله تقلبات جوية ضعيفة
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استقرار جوي نسبي تتخلّله تقلبات جوية ضعيفة

يسود لبنان استقرار جوي نسبي، تخرقه تقلبات جوية ضعيفة بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. ويتأثر لبنان مجدداً بكتل هوائية رطبة في منتصف الأسبوع المقبل، إلا أنها ستكون ضعيفة الفعالية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي: 

- الجو: مستقر نسبيا وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية بعد الظهر 
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر 
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥  درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: الطقس مستقر وغائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال ضئيل لأمطار خفيفة محلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٤ درجة بقاعاً، بين ١٣ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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استقرار نسبي وارتفاع في درجات الحرارة قبل منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل
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