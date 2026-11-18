هذه تفاصيل الطقس...

طقس رطب اليوم وفي الايام المقبلة مع بعض التقلبات الجوية الضعيفة والحرارة مستقرة نسبياً.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: وغائم جزئيا مع تشكل الضباب

- الحرارة: ١٥ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١١ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س



- الجمعة: قلبل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س