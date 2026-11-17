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طقس رطب في الايام المقبلة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-11-17 | 06:04
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طقس رطب في الايام المقبلة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
طقس رطب اليوم وفي الايام المقبلة مع بعض التقلبات الجوية الضعيفة خاصة اليوم فيما يبدأ الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال بعض الامطار المحلية
-الحرارة: ١٥ و٢٣ ساحلا وبين ٨ و٢٠ بقاعاً وبين ١١ و١٦ على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج
- حرارة سطح المياه ٢٤ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ١٠ و١٧ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس: متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ١٠ و١٧ على الـ١٠٠٠متر ، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.
*
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