يستقر الطقس اليوم وغدًا والثلاثاء ليتقلب الطقس من جديد، الأربعاء.

وتبقى الحرارة مستقرة نسبيًا.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : قليل السحب

-الحرارة : ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١١ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:

قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الأربعاء:

غائم جزئيًا مع احتمال تساقط امطار محلية باكرًا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.