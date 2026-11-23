يستقر الطقس اليوم وغدًا والثلاثاء ليتقلب الطقس من جديد، الأربعاء.
وتبقى الحرارة مستقرة نسبيًا.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : قليل السحب
-الحرارة : ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١١ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج
وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء:
قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الأربعاء:
غائم جزئيًا مع احتمال تساقط امطار محلية باكرًا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.