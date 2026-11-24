استقرار تام بالطقس اليوم ويتقلب من جديد الاربعاء...

يستمر الاستقرار التام في الطقس اليوم ايضا ليتقلب من جديد غدا الاربعاء نتيجة تدفق كتل رطبة فوق منطقتنا مع احتمال امطار محلية قبل عودة الاستقرار الخميس ولغاية السبت.

وقد يؤثر على المنطقة منخفض جوي جيد الفعالية بدءا من مساء الاحد ويستمر لعدة ايام يحمل معه امطار غزيرة برق ورعد ورياح وثلوج والتأكيد لاحقاً.



تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب

-الحرارة: ١٦ و٢٣ ساحلا وبين ٨ و٢٠ بقاعاً وبين ١١ و١٦ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج

- حرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية صباحا وقبل الظهر والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ١٠ و١٧ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.



الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ١٠ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.