تقلبات جوية اليوم يليها استقرار في الطقس حتى السبت

يشهد الطقس تقلبات اليوم نتيجة تدفّق كتل هوائية رطبة فوق منطقتنا، مع احتمال تساقط أمطار محلية، قبل أن تعود الأجواء إلى الاستقرار اعتباراً من يوم غد الخميس ولغاية السبت.



وقد تتأثر المنطقة بمنخفض جوي جيد الفعالية، بدءاً من مساء الأحد ولأيام عدة، يحمل معه أمطاراً غزيرة، مع برق ورعد ورياح، إضافة إلى تساقط الثلوج.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية صباحاً وقبل الظهر

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١١ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: يسوء جبلا

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الخميس: الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٧ و١٩ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الجمعة: الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٧ و١٩ درجة بقاعاً، بين ١٠ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.