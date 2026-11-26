يؤثر مرتفع جويّ واستقرار في الطقس على لبنان اليوم ولغاية السبت.

ثمّ يؤثّر منخفض جويّ معتاد على المنطقة بدءًا من ظهر الاحد ويستمر لعدة أيام يحمل معه امطار برق ورعد ورياح وثلوج على الجبال.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غائم جزئيًا بسحب مرتفعة

-الحرارة : ١٦ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا : ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:

غائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

السبت:

غائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.