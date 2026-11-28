استقرار جوي اليوم، على أن يشهد لبنان منخفضا جويا غدا الأحد ليعود الطقس ويستقر الاثنين.

ومن المتوقع أن يشهد لبنان الثلاثاء سلسلة من المنخفضات الجوية الاعتيادية لشهر كانون الأول والتي ستتوجه إلى منطقتنا من فوق البحر الأسود وتركيا وتؤدي إلى طقس غير مستقر متفاوتة الحدة بين يوم وآخر وتحمل معها أمطاراً تكون غزيرة أحياناً مع نشاط بسرعة الرياح وانخفاض كبير بدرجات الحرارة بالمقارنة مع هذا الاسبوع، الثلوج متوقعة على الجبال العالية على أن تنخفض أكثر بعد منتصف الاسبوع المقبل في حال ثبات التوقعات.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غائم جزئيا بسحب مرتفعة

الحرارة : ١٦ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ٧ و ١٩ درجة بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد : يتحول الى غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد والامطار تكون غزيرة احيانا وثلوج على الجبال العالية ٢٤٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٦ و ١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.

الاثنين : مستقر يعود ويتقلب منتصف الليل والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٧ و ١٨ درجة بقاعاً وبين ١٠ و ١٤ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.