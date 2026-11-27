يسيطر استقرار جوي لغاية السبت، يليه سلسلة من المنخفضات الجوية الاعتيادية لشهر كانون الاول والتي ستتوجه الى منطقتنا من فوق البحر الاسود وتركيا وتؤدي الى طقس غير مستقر.

وتحمل المنخفضات امطارًا غزيرة احيانًا مع نشاط بسرعة الرياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة مقارنة مع هذا الاسبوع.

الثلوج قد تتساقط على الجبال العالية على ان تنخفض اكثر بعد منتصف الاسبوع المقبل.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غائم جزئيا بسحب مرتفعة

-الحرارة : ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت : غائم جزئيا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٥ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاحد : يتحول تدريجيا الى غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد والامطار تكون غزيرة احيانا وثلوج على الجبال العالية ٢٤٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س